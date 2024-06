Es war im März 2023: Das Restaurant Lotus in der Lienzer Innenstadt, am Südtiroler Platz, hat geschlossen. Hohe Mieten waren ausschlaggebend. Seitdem standen die Lokal-Räumlichkeiten leer. Doch jetzt kommt wieder Leben in die Hütte. Sascha Berger, gebürtig aus Chemnitz in Deutschland, werkt im Lokals schon fleißig. Es soll ein etwas anderes Flair bekommen. Viel will er aber nicht ändern. Noch ist Zeit dafür. Denn Eröffnungstermin ist am 1. Juli.

„Bergers Crossover Kitchen“ – so nennt der gelernte Koch sein Restaurant. Und crossover wird seine Küche in jedem Fall: „Ich will regionale, saisonale Gerichte anbieten, aber mit einem Twist aus anderen Ländern, mit französischen, asiatischen oder indischen Einflüssen“, sagt er. Ein Beispiel: Den Schweinsbraten gibt es bei ihm nicht mit Sauerkraut, sondern mit einem japanischen Kimchi. Mittags gibt es Aboessen. Und er legt auch ein Augenmerk auf vegetarische und vegane Küche.

Die Tochter hat ihn nach Lienz verschlagen

Einen besonderen Schwerpunkt legt Berger auf das Frühstück: „Ich bin seit drei Jahren in Lienz immer am Schauen, wegen eines guten Frühstücks. Aber da gibt es nichts, wo ich sagen konnte, wau, das ist super.“ Er wird à la carte-Frühstück anbieten – mit ein paar französischen Eierspeisen oder mit veganen Bowls. Bei den Weinen beschränkt er sich auf eine Auswahl aus Südtirol und Österreich.

Bevor Sascha Berger nach Österreich gekommen ist, das war vor drei Jahren, kochte er zehn Jahre in der Schweiz und machte dort auch seine Meisterausbildung. Da er eine Tochter mit einer Lienzerin hat, zog es ihn hierher. 2021 wurde er Küchenchef im Falkensteiner Carinzia Hotel in Tröpolach. Und dort ist bei ihm der Entschluss gereift, in Lienz ein Restaurant zu eröffnen.