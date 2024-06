Am 7. September 2024 startet der Red Bull Dolomitenmann – der härteste Teambewerb der Welt – in seine 37. Auflage. Auch dieses Jahr werden die besten Athleten der Disziplinen Berglauf, Paragleiten, Mountainbike und Wildwasserkajak im größten Stadion der Welt, den majestätischen Lienzer Dolomiten, gegeneinander antreten. Die Startplätze sind vergeben und die Helden der Berge bereiten sich akribisch auf dieses außergewöhnliche Event vor, das in diesem Jahr mit spannenden Neuerungen aufwartet.