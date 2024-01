Es ist der Reiz der Extreme, der Skibergsteiger Christof Hochenwarter zu Höchstleistungen auflaufen lässt. So auch beim legendären „Rise & Fall“ in Mayrhofen. Als „Singlestarter“ ließ er nach vier Disziplinen (Skibergsteigen, Paragleiten, Mountainbike und Ski Alpin) die Konkurrenz hinter sich – das in einer Zeit von 50 Minuten und unter dem Motto: kein Erbarmen.