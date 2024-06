Olga Reisner wurde am 18. April als Bezirkshauptfrau von Lienz abberufen. Dienstaufsicht und Personalvertretung orteten Mängel in Führungs- und Kommunikationsfragen sowie unüberbrückbaren Vertrauensverlust. Noch am Tag der Abberufung wurde der Posten eines Bezirkshauptmannes oder einer Bezirkshauptfrau neu ausgeschrieben. Sechs Wochen lang gab es für Interessenten die Möglichkeit, sich zu bewerben. Die Frist dafür ist am Sonntag, den 2. Juni, zu Ende gegangen. Und das Interesse an dem Posten ist vorhanden. Für die intern ausgeschriebene Stelle haben sich vier Personen beworben. Aus datenschutzrechtlichen Gründen und aus Rücksicht auf die Bewerber wird seitens des Landes aber nicht verraten, um wie viele Männer und Frauen es sich handelt. Auch wird nicht preisgegeben, ob sich Bewerber aus Osttirol darunter befinden.