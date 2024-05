Ihre sofortige Abberufung als Bezirkshauptfrau von Lienz will Olga Reisner offenbar nicht einfach so hinnehmen. Reisner musste nach einstimmigem Beschluss der Landesregierung am 18. April gehen, nachdem sie von Mitarbeitern schwer belastet wurde. Diese Abberufung erfolgte auf Basis umfassender Untersuchungen der Dienstaufsicht beziehungsweise eines unüberbrückbaren Vertrauensverlustes der Mitarbeiter und des Dienstgebers.