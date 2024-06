Im Jahr 2008 begann Ladstätter mit dem Gipfelsieg am Kilimanjaro ein Projekt, das am 22. Mai mit dem Erreichen des Mount Everest seinen krönenden Abschluss fand: die Besteigung der jeweils höchsten Berge eines Kontinents, der sogenannten „7 Summits“. Am 22. Mai kurz nach 7 Uhr morgens stand Ladstätter gemeinsam mit 2 weiteren Osttirolern, dem Virologen Dr. Gernot Walder und seinem Sohn Erich, am Dach der Welt. „Das Gefühl ist unbeschreiblich, ich bin überglücklich und dankbar, diese Abenteuer gesund überstanden zu haben“, so Ladstätter in einer ersten Reaktion. „Danke all jenen, die mich bei diesem Projekt unterstützt haben.“