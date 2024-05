Die Kirche setzt auf Erneuerung, auch beim Thema „Energie“. So gebe es bei der Diözese Gurk nach eigenen Angaben bereits seit vielen Jahren ein nachhaltiges Energiemanagement, rund 60 Prozent der Heizungen in den Pfarren werden mit erneuerbaren Energieträgern betrieben. Die auf kirchlichen Gebäuden installierten Photovoltaik-Anlagen erbringen eine Gesamtleistung von rund 600 kWp, was dem Energiebedarf von rund 250 Haushalten entspricht. Der Großteil davon stammt aus einem Leuchtturmprojekt des Bistums Gurk und dessen Energietochter EVP.