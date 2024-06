Die Kärntnerinnen und Kärntner setzen auf Strom aus Photovoltaikanlagen. Weiterhin gehen beim Land Kärnten unzählige Anträge für Förderungen ein. Die Zahl der errichteten Anlagen ist in den vergangenen Jahren regelrecht explodiert. Bei der Auszahlung der dafür vorgesehenen Gelder ist ein Rückstau entstanden. Mehr als 10.000 Förderanträge waren mit 1. Jänner noch offen. Der Grund dafür liegt auch in der Verwaltung. Die Bearbeitung neuer Anträge liegt seit dem Jahresbeginn nicht mehr bei der Abteilung 11 (Wohnbau) und damit in der Zuständigkeit von Landeshauptmannstellvertreterin Gaby Schaunig SPÖ), sondern in der neu geschaffenen Abteilung 15 (Energie) von Landesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Dort habe man diese Baustelle „geerbt“. „Tatsächlich wurde mit dem Zuständigkeitswechsel in der neuen Regierungsperiode ein Rückstand von tausenden offenen Anträgen und ein starrer und bürokratischer Prozess zur Abarbeitung in unsere Ressortzuständigkeit übernommen“, heißt es aus dem Büro Schuschnig. Die bis zum Jahreswechsel eingelangten Anträge werden weiterhin von der Abteilung 11 abgearbeitet.