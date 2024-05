Um sieben Uhr morgens herrscht bei Kurt Pitschmann in Velden reger Flugverkehr. Um diese Zeit beginnen die morgendlichen Freiflüge der Tauben. „Ein Ereignis, dass mich jeden Tag aufs Neue fasziniert“, sagt Pitschmann, der seit mehr als 50 Jahren Mitglied im Verband der österreichischen Brieftaubenzüchter ist und damit zu den dienstältesten Taubenzüchtern in Kärnten zählt. In seinen Taubenschlägen tummeln sich derzeit rund 70 Tiere, darunter 25 weiße Hochzeitstauben. Sie kommen – wie der Name es verrät – bei manchen Hochzeiten als Überraschungsgäste zum Einsatz und sind dann die großen Stars. „Sie symbolisieren Liebe, Treue, Freiheit und Frieden“, erklärt Pitschmann, der seine Liebe zu diesen Tieren im Kindesalter entdeckt hat. Sein Vater und sein Onkel waren leidenschaftliche Taubenzüchter. „Schon als zehnjähriger Bub war ich davon begeistert. Das ist wohl in den Genen angelegt.“