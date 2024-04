„Komische Pakete“, die vom Himmel fallen, verunsicherten in der Vorwoche die Menschen im Bezirk St. Veit. Das Rätsel war jedoch schnell gelöst. Es handelte sich um eine Luftlandeübung des Bundesheeres, die „Pakete“ waren Fallschirmspringer. Wie das Militärkommando Kärnten in einer Aussendung mitteilte, gibt es im April weitere Luftlandeübungen in Kärnten: „Es wird um Verständnis für den auftretenden Hubschrauberlärm ersucht.“