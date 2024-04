Eines vorweg: Die Besitzerin des Golden Retriever sei zumindest einsichtig gewesen und auch betroffen von dem Vorfall. Das betont Bernhard Wadl, Obmann der Jagdaufseher in Kärnten. Denn er kennt auch andere, uneinsichtigere Reaktionen von Hundehaltern. „Die ganze Aufklärung und das Ersuchen sind nicht fruchtbringend“, ärgert sich Wadl.

Alljährlich im Spätherbst wird in Kärnten eine eigene Verordnung erlassen. Diese gilt bis Ende Juli des darauffolgenden Jahres und besagt, dass "Hundehalter außerhalb von geschlossenen verbauten Gebieten ihre Hunde ausnahmslos bei Tag und Nacht an der Leine zu führen haben". Das betrifft auch die Brut- und Setzzeit jetzt im Frühling. Doch die Leinenpflicht wird oftmals einfach ignoriert. In den vergangenen Tagen wurden erneut zwei Fälle von Wildrissen durch wildernde Hunde der Jägerschaft gemeldet. 91 dokumentierte Fälle sind es damit in der Wildrissdatenbank, die seit zehn Jahren existiert. Für Wadl nur die Spitze des Eisberges. Die Dunkelziffer sei viel, viel höher. Viele Fälle würden gar nicht gemeldet bzw. bemerkt.

Hund war aggressiv

Einer der jüngsten Vorfälle ereignete sich am Karsamstag im Bereich Innerkrems. Urlauber aus Deutschland hatten laut Wadl beobachtet, wie ein Golden Retriever eine Rehgeiß in einen Zaun hetzte und sie dort totbiss. Die Urlauber verständigten den Jäger. Der Hund sei zunächst aggressiv gewesen, wollte nicht von seiner Beute ablassen. Die Hundehalterin konnte schließlich ausgeforscht werden. Sie wird angezeigt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, soll sich der drei Jahre alte Golden Retriever bei einem Spaziergang mit der 45-jährigen Besitzerin im Bereich Innerkrems plötzlich losgerissen haben.

Der zuständige Aufsichtsjäger übernahm die fachgerechte Entsorgung des verendeten Tieres. Es stellte sich heraus, dass die Rehgeiß trächtig war. Auch im Görtschitztal dürften wildernde Hunde ein Reh gerissen haben. Darauf deute jedenfalls das Rissbild hin. Der Kadaver wurde in der Vorwoche in Klein St. Paul nur wenige Meter neben einem Gehweg entdeckt. Von den „Tätern“ fehlt allerdings jede Spur.

„Wenn die gesetzlichen Verwahrungsbestimmungen nicht verschärft und die Strafen empfindlich erhöht werden, wird sich bei verantwortungslosen Hundehaltern nichts ändern“, sagt Wadl. Er setzt sich unter anderem dafür ein, dass die Verordnung nicht nur vom Spätherbst bis Ende Juli, sondern das ganze Jahr über gilt.