Weidetiere verbleiben im Winter eher in den Ställen, deshalb ist es in diesem Bereich ruhig, was Risse durch den Wolf angeht. „Wir haben Meldungen von Sichtungen, aber keine genetischen Nachweise dafür“, sagt Wildbiologe Roman Kirnbauer, Wolfsbeauftragter des Landes Kärnten. Bei Sichtungen bliebe unter anderem immer das Risiko einer Täuschung. „Gerissene Tiere haben wir nach wie vor, aber es spielt sich alles im Wald ab und die ‚Tatorte‘ sind sehr zerstreut.“