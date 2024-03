Kontrolliert sich die SPÖ in der Gemeindeaufsicht des Landes selbst und wird die Gemeindeaufsicht damit zur Kontrollinstanz ohne Wirkung? Diese schweren Vorwürfe kommen von Wolfsbergs FPÖ-Stadträtin Isabella Theuermann, die auch Bundesrätin ist. Vorkommnisse im Stadt- wie Gemeinderat von Wolfsberg mit SPÖ-Bürgermeister Hannes Primus an der Spitze und eine von der Gemeindeaufsicht abgewiesene Beschwerde Theuermanns veranlassen die blaue Politikerin jetzt, eine „Entpolitisierung der Gemeindeaufsicht“ zu fordern und eine generelle Debatte dazu anzustoßen. Unabhängig von Wolfsberg würden Beschwerden von Oppositionsparteien von der Gemeindeaufsicht zunehmend abgewiesen, so Theuermann.