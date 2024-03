32 Minuten lang dauerte es, bis Amtsleiterin Barbara Köller in der Gemeinderatssitzung am 29. Februar das Antwortschreiben der Aufsichtsbehörde an Stadträtin Isabella Theuermann (FPÖ) verlesen hatte, das die Stadt Wolfsberg in Kopie erhielt. Immerhin ist die Beantwortung laut Gesetz dem Gemeinderat im vollen Wortlaut zur Kenntnis zu bringen. Worum es geht? Theuermann reichte eine Aufsichtsbeschwerde ein, dass Bürgermeister Hannes Primus (SPÖ) sie in der nicht öffentlichen Stadtratssitzung im September 2023 „lautstark beschimpft, verspottet und eines unehrenhaften Verhaltens beschuldigt“ habe und diese Wortmeldung nicht protokolliert wurde. Außerdem hält sie den Bürgermeister hinsichtlich des Standortes des Schönsonntagmarktes für befangen, nachdem seine Frau Andrea als Angestellte der veranstaltenden Stadtwerke zugleich Marktleiterin ist. Abgesehen davon ist der Bürgermeister Eigentümervertreter der Stadtwerke und der politische Referent für die Märkte.