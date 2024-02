Der gemeinnützige „Verein Volkshäuser Villach“, zur Gänze von der SPÖ besetzt, bleibt wegen jahrzehntelanger mangelhafter Dokumentation und fehlender Transparenz was die Nutzung und Bezahlung der Häuser betrifft, in der Kritik. Nachdem der Stadtrechnungshof den Privatverein auf Initiative der Grünen hin einer Prüfung unterzogen hat, fordern Grüne, Verantwortung Erde und ÖVP nun weitere Schritte. „Dieses Prüfergebnis ist niederschmetternd und muss nun einen Ball ins Rollen bringen. Es handelt sich um jahrelange Schlampereien“, sagt ÖPV-Klubobmann Christian Struger mit Verweis darauf, dass der Verein über Jahrzehnte weder dokumentiert hat, wer die Räumlichkeiten genutzt hat, noch zu welchem Preis oder an welchen Tagen. Auch der Vorwurf der SPÖ-Bevorzugung steht im Raum. „Es kann nicht sein, dass die Räumlichkeiten auf eine Anfrage hin 400 Euro kosten, dann wieder nur 70 Euro“, ergänzt Erde-Gemeinderat Gerald Dobernig. Zudem sei es „absolut unüblich“, dass sich Anfragen an eine Partei richten müssen. „Wir fordern die Entpolitisierung dieses Vereins und eine transparente und saubere Politik“, sagt Grüne-Gemeinderätin Karin Herkner.