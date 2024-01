Immer mehr Interessen und sinkende Ausdauer bei Kindern, ein steigendes Angebot, höhere Preise, die Suche nach Helfern und fehlender Raum. Zusammengefasst sind das die Themen, mit denen die Sportvereine der Region Villach in das neue Jahr starten. Das Positive vorweg: Nach Jahren der pandemiebedingten Durststrecke, steigen die Mitgliederzahlen in so gut wie allen Bereichen. Ein Trend lässt sich dabei nicht erkennen, wobei Villach im Bereich des Eishockey und Fußballs natürlich die Nase vorne hat.