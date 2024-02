Unbestimmten Grades verletzt wurde ein 58-jähriger Völkermarkter am Montagabend in Völkermarkt. Aus bisher ungeklärter Ursache stürzte er gegen 23 Uhr rund 70 Meter über eine unmittelbar an sein Grundstück angrenzende Böschung. Die letzten zehn Meter laut einem Bericht der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt im freien Fall. Mit seinem Handy verständigte der Mann seine Lebensgefährtin, die sich im Wohnhaus befand und schließlich die Rettungskette in Gang setzte. „Die Person war wie durch ein Wunder ansprechbar“, heißt es von der FF Völkermarkt auf Facebook.

© FF Völkermarkt

Der Verletzte wurde von den alarmierten Einsatzkräften der Bergrettung Bad Eisenkappel mittels Seilzug geborgen und nach medizinischer Erstversorgung durch den Notarzt von der Rettung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

Im Einsatz standen neben Notarzt, Rettung, Bergrettung, Polizei und Alpinpolizei auch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Völkermarkt.