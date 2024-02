Servus, Srečno, Ciao!

Die Stimme der gerade im schönen Rovinj Urlaubenden klang vorwurfsvoll: „Ich hab dich jetzt mehrmals nicht erreicht! Es ist immer nur die Ansage gekommen: The number you dialed is not …“ Der Rest war irgendwie unverständlich, hat mich (nicht auf Urlaub, sondern daheim geblieben) zur lustigen Bemerkung inspiriert: „The number you dialed ist not amused? Das merke ich mir! So sollte ich bei gewissen Leuten öfter abheben.“

Gemeint hat die liebe Anruferin übrigens „in use“. Ich war sehr „amused“ über meinen schönen Einfall. Möge es Ihnen mit den folgenden Neuigkeiten aus dem Alpe-Adria-Raum ähnlich ergehen.

Sensationsfund bei Portorož

Vor der Küste des slowenischen Urlaubsortes Portorož haben Taucher jahrelang nach Überresten eines römischen Hafens aus der Spätantike gesucht und 3000 Fundstücke zutage gefördert. Zwei Artefakte könnten weltweit einzigartig sein.

Bitterer Dämpfer für Grado

Exklusiv vorab: Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt für die Kleine Zeitung regelmäßig über den Alltag in Grado. Diesmal geht es um Herausforderungen in der Haupt- und Nebensaison sowie um eine prominente Absage: Die Frecce Tricolori fliegen heuer über Lignano.

Kroatien stellt Autobahnmaut um

Um Staus zu vermeiden, sollen die Mautstationen auf den kroatischen Autobahnen ab 2025 der Vergangenheit angehören. Pkw-Lenker brauchen dann eine elektronische Vignette oder eine Mautbox.

Amalfiküste bekommt eigenen Flughafen

Die Amalfiküste zählt zu den beliebtesten Urlaubsdestinationen in Italien. Die Anreise mit dem Flugzeug war aber eher mühsam, weil nur über den rund 70 Kilometer entfernten Airport in Neapel möglich. Jetzt rückt die Welt näher: Schon im Juli soll der bisher nur für Militär- und Privatmaschinen geöffnete Flughafen in Salerno seinen provisorischen Betrieb aufnehmen.

Südtiroler Luxushotel als Kinderspielplatz

Skipiste auf dem Dach, Wasserwelt im Keller: Das Family Resort Lido in Ehrenburg in Südtirol will Abenteuer für Groß und Klein bieten. Unser Kollege Thomas Macher hat es mit seiner Familie getestet.

Schon einmal Gemüsebolognese probiert?

Dagobert, der gute Geist, verrät seit vielen Jahren täglich ein Rezept in der Kleinen Zeitung und auf www.kleinezeitung.at. Passend zur Fastenzeit hat er sich dieser Tage nun an der vegetarischen Variante eines italienischen Klassikers versucht: Gemüsebolognese.

Der Schwindel um Romeo und Julia

Die italienische Stadt Verona steht mit ihrem Mythos von Romeo und Julia auf der Wunschliste vieler Touristen. Doch die Schauplätze sind geniale Erfindungen eines Kulturmanagers.