Es war eine olympisches Wintermärchen: „Sarajevo 84“, die ersten Winterspiele in einem sozialistischen Land und in einer Stadt mit Moscheen und Minaretten. Die multiethnische Metropole im Herzen des damaligen Jugoslawiens wurde zum modernen Sinnbild eines friedlichen Miteinanders. Ein historisches Ereignis, das in Bosnien bis heute präsent ist.