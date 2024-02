Zwei Lkw und ein Pkw waren am Montag in einen Unfall in Landskron verwickelt. Gegen 9 Uhr war dort ein 44-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land mit seinem Auto unterwegs. Als ihn die Sonne blendete, griff er nach seiner Sonnenbrille. Dabei geriet der Pkw auf die Gegenfahrbahn. Es kam zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden Lkw-Sattelzug. Der Lkw-Fahrer (47) aus Bulgarien versuchte noch, auszuweichen - vergeblich. Durch den Anprall wurde der Pkw gegen einen weiteren, nachkommenden Lkw-Zug geschleudert. Dieser wurde von einem 30-jährigen Villacher gelenkt.

Bei dem Unfall wurde der Autofahrer leicht verletzt, an den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Der 44-Jährige hat keinen Führerschein.