Weil sein Fahrgast die Rechnung von 20 Euro nicht bezahlen wollte, rief ein Taxilenker in der Nacht auf Sonntag gegen 00.40 Uhr die Polizei. Der Taxilenker erzählte den Beamten, dass die Frau, die er gefahren hatte, einen Hund dabei hatte. Dieser soll den Mann in die Schulter gebissen haben, er blieb allerdings nach eigenen Angaben unverletzt.

Die 31-jährige Villacherin, die den Taxler um den Fahrpreis geprellt hatte, war noch vor dem Eintreffen der Polizei ausgestiegen und hatte sich mit ihrem Hund auf ein fremdes Grundstück zurückgezogen. Wegen der Aggressivität des Hundes und der starken Alkoholisierung der Frau war ein konstruktives Gespräch nicht möglich. Die Beamten zogen einen Polizeihundeführer hinzu, dem es gelang, die Frau und ihren angeleinten Hund von dem fremden Grundstück zu ihrer nahegelegenen Wohnung zu begleiten. Am Weg dorthin wurde der Polizeihundeführer jedoch von dem Terrier in den Oberschenkel gebissen und verletzt. Er begab sich nach der Amtshandlung in LKH Villach. Die Frau wird angezeigt.