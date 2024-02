Von der Präsidentin bis zur Verkäuferin, von der Pädagogin bis zur Forscherin - Frauen leisten weltweit Enormes. Viel hat sich in Sachen Gleichberechtigung in den vergangenen Jahren getan. Doch wenn man hört, was Andrea Feichtinger-Sacherer widerfahren ist, glaubt man, wieder mitten unter Höhlenmenschen gelandet zu sein. Die Bürgermeisterin von Kappel am Krappfeld in Kärnten musste sich im Gemeinderatswahlkampf 2021 ernsthaft anhören, dass man sie nicht wählen könne, da sie „eh gleich schwanger“ werde.