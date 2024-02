„Die brauchts nicht wählen, die wird ja eh gleich schwanger.“ Ein Spruch, der im Gemeinderatswahlkampf in Kappel am Krappfeld des Öfteren zu hören war. Zum einen zeigte er das gesellschaftspolitische Verständnis von Vertretern einer bestimmten Partei, zum anderen diente er Andrea Feichtinger-Sacherer (ÖVP) als Ansporn. Die 34-Jährige ist seit 2021 Bürgermeisterin der 2000-Einwohner-Gemeinde im Bezirk St. Veit. Und sie ist seit dem 12. Dezember des Vorjahres die erste Frau überhaupt in Kärnten, die in diesem Amt auch Mutter wurde. „Dass man einer Frau vorwirft, dass sie schwanger werden kann, ist für mich eines der bittersten Argumente, die es in der Politik überhaupt geben kann. Da bin ich damals wirklich ausgeflippt“, erinnert sich Feichtinger-Sacherer, die damals gleich im ersten Wahlgang gewählt wurde.