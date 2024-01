Es ist mittlerweile bekannt, dass Technologien im Bereich der künstlichen Intelligenz, die von Männern entwickelt wurden, eine männliche Realität widerspiegeln – mit all ihren sexistischen Klischees. Frauen sind häufig unterrepräsentiert oder unsichtbar. Nicht so im neuesten KI Produkt: Künstlich generierte Influencerinnen sind der letzte (antifeministische) Schrei.



Diese Frauen sind normschön und zweifelsohne ein Blickfang: Symmetrisches Gesicht, riesige Brüste, für immer jung. Es sind Frauen, die mit künstlicher Intelligenz ganz nach dem „Male Gaze“ (männlichen Blick) inszeniert werden und in den Sozialen Medien minütlich an Bewunderern gewinnen. Sie strotzen nur so vor weiblichen Schönheitsidealen, die schlichtweg unerreichbar sind.