Welche Kraft im Menschen steckt, zeigt sich in Extremsituationen. Gerade im Widerstand gegen Diktaturen. Und im Moment hat dieser Mut oft ein weibliches Gesicht: Im Rampenlicht steht Julia Nawalnaja, die sich in der schwersten Stunde, als sie die Nachricht vom Tod ihres Mannes erhielt, entschloss, sein Lebenswerk weiterzuführen – den Kampf um ein rechtsstaatliches Russland und gerechte Verhältnisse in ihrer Heimat. Die Ökonomin und zweifache Mutter gilt seit dem mutmaßlich vom Kreml angeordneten Giftanschlag auf Alexej Nawalny im Jahr 2020 als „First Lady der russischen Opposition“. Sie hatte damals darauf bestanden, dass er in Deutschland behandelt werden müsse und ihm damit das Leben gerettet. Schon damals riefen erste Stimmen Nawalnaja dazu auf, eine unabhängige politische Rolle zu spielen, als eine Art „russische Swetlana Tichanowskaja“.