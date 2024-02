Zu kurzzeitigen Straßensperren der Bahnhofstraße und Lederergasse kam es am Samstagnachmittag. Um 14 Uhr trafen sich rund 150 Demonstrantinnen und Demonstranten – laut Polizei waren auch so viele angekündigt gewesen – am Villacher Hauptbahnhof für einen Friedensmarsch für Palästina.

„Nach einem Marsch durch die Villacher Innenstadt gab es noch eine Abschlusskundgebung am Bahnhof. Es verlief alles friedlich und ohne Komplikationen“, sagt Stefan Brozek, Einsatzleiter der Polizei. Trotz kurzzeitiger Straßensperren sei es aber zu keinen Verkehrsbehinderungen gekommen.