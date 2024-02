Ein Messerangriff eines Häftlings in Kärnten wurde zum Fall für das Gericht. Ein Mann soll zwei Mithäftlinge verletzt haben, gibt das Landesgericht Klagenfurt bekannt. Am Mittwoch muss der Beschuldigte vor Gericht. Die Vorwürfe klingen heftig: Er soll bei zwei Mithäftlingen mit einem spitzen Jausenmesser „bis zu 15 Zentimeter lange Schnitte unter anderem von der Stirn bis zum Ohr gesetzt haben“. Ihm werde zur Last gelegt, die zwei Mithäftlinge teilweise schwer am Körper zu verletzen versucht zu haben, heißt es.