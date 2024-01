Die Ermittlungen laufen schon seit längerer Zeit, am vergangenen Wochenende erfolgte aber schlussendlich der Zugriff in der Grazer Karlau und damit die Ausforschung von drei Verdächtigen. Es geht um den schwunghaften Handel und „Import“ von Drogen und Mobiltelefonen in das Gefängnis. Unter Verdacht stehen sogar zwei Justizwachebeamte, wie die Staatsanwaltschaft Recherchen der Kleinen Zeitung bestätigt. „Die Hausdurchsuchung in der Karlau war eine angeordnete Ermittlungsmaßnahme in Kooperation von Kripo und der Justizanstalt selbst“, heißt es aus dem Justizministerium.