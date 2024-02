„Wir trauern um unseren lieben Freund und Schauspielkollegen Stefan Ofner, der völlig überraschend diese Welt verlassen musste“, schrieb Theater Rakete am Samstag auf Facebook und informierte somit über das Ableben des aufstrebenden Schauspielers. „Du warst ein großartiger Mensch und ein echter Freund, Stefan, und hinterlässt eine große Lücke in der Kärntner Theaterlandschaft. Besonders auch bei Theater-Rakete, wo du seit 2019 in fast jeder Produktion mitgespielt hast. Wir lieben dich, ruhe in Frieden!“