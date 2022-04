"Es geht um die Suche nach mir selbst. Und es ist schwierig, wenn man auf die Suche nach sich selbst geht, denn womöglich gefällt man sich selbst gar nicht, wenn man sich findet." Er ist dieses Risiko aber dennoch eingegangen; und zwar in Form seines Kabarettprogrammes "Wieso?". Die Rede ist von Stefan Ofner, der ab 5. Mai wieder zum Besten gibt, was er am besten kann: auf der Bühne stehen und das Publikum unterhalten.

Auf der kabarettistischen Suche nach sich selbst begleiten ihn diverse Persönlichkeiten, historisch und fiktiv, im Dialekt und Hochdeutsch sprechend. Ganz klar scheint ihm aber nicht, ob diese existieren oder nur Einbildung sind und eine Frage wird immer dringlicher: "Wieso?". Ob sich diese auch beantworten lässt, können die Zuseherinnen und Zuseher in Villach und Klagenfurt, wo er seine Auftritte hat, erfahren.

Wenn es nie eine Scheu gab

Aber nicht nur als Kabarettist steht der 27-Jährige gerne vor dem Publikum. Ob bei Improvisationswettkämpfen, als Schauspieler in bisher über 20 Produktionen, als Sprecher für Hörbücher oder Regisseur etwa für „Simply the Rest“ im LustGARTEN Klagenfurt - langweilig wird ihm nie und genau das gefällt ihm. "Mir taugt einfach die Abwechslung, nicht nur Schauspiel zu machen, sondern auch Regie zu führen und selbst Texte zu schreiben."

Stolz ist der Villacher vor allem darauf, dass sein Soloprogramm, welches er bereits im Herbst gestartet hatte, so gut ankam und nun auch in Villach Premiere feiert, wo er zum ersten Mal seit drei Jahren auf der Bühne steht. So war der Schlussapplaus einer der schönsten Momente seiner bisherigen Karriere. "Ohne Rückmeldung funktioniert unmittelbar eigentlich gar nichts. Zu einem gewissen Teil macht man es eben genau deshalb. Und jeder, der etwas anderes behauptet, schwindelt sich selbst an. Da waren wildfremde Menschen, die mir hinterher ihr Lob ausgesprochen haben. Das bestärkt einen sehr in seinem Tun."

Kabarett und keine Comedy

Als Arbeit per se sieht er dieses Tun aber eigentlich nicht an. "Oft habe ich nach Vorstellungen bessere Laune und mehr Energie. Ich brauche weder Alkohol noch Psychopharmaka, um mich wohlzufühlen - die Auftritte schaffen das ganz alleine." Und eines ist ihm wichtig: "Die Bühne muss immer mehr sein als das echte Leben. Sonst kann man auch einfach auf einen Kaffee mit mir gehen." Interessant wird es für ihn dann, wenn sein Auftritts-Ich und sein reales Ich deckungsgleich gesehen werden. "Eine Zuseherin hat mir eine Reihe von Selbsthilfebüchern empfohlen, weil sie dachte, ich sei immer so wie auf der Bühne."

Wichtig ist ihm trotz aller Lacher aber vor allem auch, die Leute zum Nachdenken zu animieren und gesellschaftliche und politische Themen anzusprechen. "Lustig sein, nur um des Lustigseinwillens kann ich nicht, aber ich präsentiere Tagesaktuelles in kabarettistisch, schauspielerischer Form." Denn für ihn ist jeder Kabarettist auch irgendwie ein Schauspieler. Als was er aber nicht gesehen werden will, ist Comedian. "Ein Comedian ist für 'lachi, lachi' zuständig. Ein Kabarettist hat in seinen Auftritten aber auch immer eine Botschaft."