Auch wenn das offizielle VW-Treffen mittlerweile in Wolfsburg stattfindet, haben viele GTI-Fans auch heuer wieder ihr Kommen in Kärnten angesagt. Beschaulicher wird es bei einem anderen Fahrzeug-Treffen der „VW-Familie“ zugehen, das am 31. August und 1. September in Kärnten stattfinden wird. Der Verein Nostalgiebahnen in Kärnten veranstaltet an den beiden Tagen nämlich ein VW-Klassiker-Treffen beim Technikmuseum Historama Ferlach statt.

Einziges Treffen in Österreich

„Das Treffen ist etwas Besonderes. Das Bullitreffen auf dem Großglockner gibt es nicht mehr, und auch jenes nahe Salzburg findet heuer nicht statt“, sagt Johannes Prix von den Nostalgiebahnen. Man freue sich über alle VW- und Porsche-Fahrzeuge mit Heckmotor, die aus nah und fern ins Rosental kommen.

Gut drei Monate habe die Planung des Oldtimertreffens in Anspruch genommen. Ein abwechslungsreiches Programm wurde auf die Beine gestellt. So wird es etwa eine Parallelfahrt mit Oldtimern und Dampfzug sowie eine geführte Oldtimerausfahrt zum Pyramidenkogel geben.