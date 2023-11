Die Bierspezialitäten-Fahrten, die es in der Vergangenheit auf der eigenen Bahnstrecke zwischen Weizelsdorf und Ferlach gegeben hat, waren der Stein des Anstoßes für diese Sonderfahrt. Am 27. und 28. April kommenden Jahres veranstalten die Nostalgiebahnen Kärnten eine Zweitagesfahrt zu Privatbrauereien in Österreich. Das Programm wurde so zusammengestellt, dass „verschiedene Zielgruppen angesprochen werden“, sagt Schriftleiter Adrian Geringer. Denn neben Technik und Kulinarik wird auch landschaftlich einiges geboten. „Das Tagesetappenziel ist Bad Ischl. Dort kann flaniert werden“, sagt Geringer. Die Fahrt führt unter anderem auch am Grimming, am Hallstätter See sowie an der Kulm-Sprungschanze vorbei.