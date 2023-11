Reiche Beute machten bislang unbekannte Täter in der Nacht auf Donnerstag in Villach. Die Einbrecher verschafften sich über das Zufahrtstor Zutritt in die Tiefgarage eines Mehrparteienhauses. Anschließend zwängten die Täter die Kellertüren auf und brachen in acht Kellerabteile ein.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurden aus den Kellerabteilen zwei E-Bikes und vier Rennräder gestohlen. Der Schaden wird mit mehreren zehntausend Euro beziffert.