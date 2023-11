Ein 31-jähriger ehemaliger Berufssoldat stand am Donnerstag am Landesgericht Klagenfurt vor dem Schöffensenat unter Vorsitz von Richter Gerhard Pöllinger-Sorré. Er soll im April 2021 als Berufssoldat in der Khevenhüller-Kaserne in Klagenfurt drei Grundwehrdiener gequält haben. Wie Staatsanwältin Barbara Baum erklärte, habe der Mann als Vorgesetzter die Rechte auf körperliche Unversehrtheit und sexuelle Selbstbestimmung der Rekruten geschädigt und Amtsmissbrauch begangen. Strafrahmen: sechs Monate bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug.