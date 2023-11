Ein vermeintliches Angebot für einen Zusatzverdienst in der Pension wurde einem Mann aus dem Bezirk Klagenfurt zum Verhängnis. Nachdem der 64-Jährige die E-Mail-Nachricht erhalten hatte, folgte er einem Link. Dieser führte ihn auf zwei Handelsplattformen. In weiterer Folge wurden dem Mann laut Polizei von verschiedenen angeblichen Brokern hohe Gewinne bei Investments in Ölanlagen und Gold versprochen. Der 65-Jährige führte insgesamt zwölf Überweisungen durch.

Nachdem zahlreiche Anträge auf Auszahlungen negativ verlaufen waren, stellte das Opfer nach Recherchen im Internet fest, dass es sich bei den Handelsplattformen um unseriöse Tradingplattformen handelt. Er erstattete Anzeige. Der 65-Jährige erleidet einen Gesamtschaden von mehreren Zehntausend Euro. Die Polizei führt weitere Erhebungen durch.