So „finanzschwer“ ist selten eine Regierungssitzung: SPÖ und ÖVP fixierten am Dienstag das 1,132 Milliarden Euro schwere Bauinvestitionsprogramm fürs heurige Jahr. Es sei in einer konjukturell angespannten Zeit ein „nachhaltiges Investieren in die Wirtschaft, in die Verbesserung der Infrastruktur und in die Sicherung von tausenden Arbeitsplätzen“, so Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) und 2. Landeshauptmannvize Martin Gruber (ÖVP). Wobei das Land 470 Millionen zahle, 660 Millionen kommen von Kelag, Asfinag, ÖBB und Bundesimmobiliengesellschaft als externe Auftraggeber.

146 Millionen für Wohnbau

Laut Kaiser fließen heuer allein 146 Millionen Euro in den Wohnbau, für die Sicherstellung der (Ab-)Wasserinfrastruktur samt Kläranlagen sind es 83 Millionen. Über 44 Millionen entfallen auf die Gemeinden, den Katastrophenschutz und die Raumordnung, 41 Millionen gehen an die Bereiche Gesundheit und Pflege, Krankenhausausbau inklusive. Fast drei Millionen zahlt das Land für Bildungsstandorte (Schulen) und Sportbauten. Für die Sanierung des Landesarchivs sind 600.000 Euro eingeplant.

LH Kaiser und LHstv. Gruber präsentierten das Bauinvestitionsprogramm der öffentlichen Hand für 2024. © Weichselbraun

In Zeiten, in der private Bauaufträge wegbrechen, sei das Bauinvestitionsprogramm der öffentlichen Hand ein „starkes Signal“, betonte Gruber. Man versuche, die derzeitige Situation durch öffentliche Bauaufträge zumindest teilweise auszugleichen. Die Asfinag plane Investitionen in Kärnten von 156 Millionen. Land Kärnten und Gemeinden zahlen rund 80 Millionen für Straßen- und Wegeinfrastruktur.