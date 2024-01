7,6 Millionen Euro wird das Land Kärnten heuer in die Instandhaltung, Sanierung und in den Neubau von Brücken investieren. Und dabei spielen mittlerweile auch die immer heftiger werdenden Unwetter der vergangenen Jahre eine große Rolle: Denn zu den größten, heuer geplanten Projekten in diesem Bereich zählen auch zwei Neubauten, die aufgrund der Unwetterkatastrophe im Jahr 2022 im Gegendtal notwendig sind. In der Gemeinde Arriach müssen an der Teuchen Landesstraße (L46) die Semanekbrücke und die Brücke vor Wasserfassung neu gebaut werden.