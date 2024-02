Nach Ostern soll es losgehen, sollen die Sanierungs- und Neubauarbeiten im Kärntner Straßennetz wieder starten. Mit so viel Geld wie noch nie: 52,3 Millionen Euro sind für heuer vorgesehen. Landeshauptmannstellvertreter Martin Gruber (ÖVP) legt am Dienstag in der Regierungssitzung das heurige Straßenbauprogramm mit rund 200 Vorhaben zum Beschluss vor.