Ich habe mich den strengen Aufnahmekriterien gestellt und wurde genommen“, freut sich Tobias Matej Mistelbauer, der sich leidenschaftlich in den Dienst der Chormusik stellt. Der Weltjugendchor sei der beste Projektchor der Welt. „Alle 93 Mitglieder, die von einer strengen internationalen Jury ausgewählt werden, sind tief in der Chormusik verwurzelt“, berichtet er von den strengen Aufnahmekriterien, die unter anderem ein Blattsingen voraussetzten. Die Konzerte finden im August und September in Deutschland, den Niederlanden und Italien statt.