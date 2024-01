Eigentlich stehe sie viel lieber „bescheiden im Hintergrund“. Doch in ihrer neuen Funktion ist Maria (von allen Marika genannt) Mader-Tschertou jetzt im Rampenlicht. Seit dieser Woche ist die vierfache Mutter in der Landwirtschaftskammer in Klagenfurt in der neuen Beratungsstelle für slowenischsprachige Bäuerinnen und Bauern/Svetovalna sluzba za slovensko govorece kmetice in kmete aktiv. Als „historisch“ wurde diese Stelle bei der Eröffnung nicht nur von LK-Präsident Siegfried Huber und Landeshauptmann Peter Kaiser bewertet.