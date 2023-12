Zuletzt gab es Änderungen vor zwölf Jahren. Jetzt aber kommen gravierende Neuerungen in die Novelle des Landwirtschaftskammergesetzes, das Dienstag von der Landesregierung an den Landtag weitergeleitet wurde und dort heuer noch beschlossen werden soll, so Agrarreferent Martin Gruber (ÖVP).