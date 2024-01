Eigentlich haben Brücken eine durchschnittliche Lebensdauer von 80 Jahren, heißt es aus dem Straßenbaureferat des Landes Kärnten. „Bei guter Pflege“ können sie durchaus auch 100 Jahre und älter werden. Eine „alte Dame“ kann darüber nur müde lächeln: Fast 500 Jahre hat die Steinerne Brücke über den Lendkanal schon am Buckel. Konkret sind seit der Errichtung der bekannten Bogenbrücke, die mit ihrer Spiegelung im Wasser einen Kreis bildet und so zum Beliebten Fotomotiv wurde, 489 Jahre vergangen. Die Brücke, die vor allem im Sommer auch ein beliebter Treffpunkt von Jugendlichen, Radfahrern, Eisessern und Fußgängern ist und die im Jahr 1966 von fünfeinhalb auf 13,5 Meter verbreitert wurde, befindet sich allerdings nicht in der Zuständigkeit des Landes.