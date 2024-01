Aufgrund ihres angeblich rasanten Fahrstils wurde eine 26-jährige Villacher in mit ihrem Auto von einer 60-jährigen Frau, ebenfalls aus Villach, am Dienstag um 18.20 Uhr in Villach angehalten. Die 60-Jährige stellte sich mitten auf die Fahrbahn und nötigte so die 26-Jährige, ihr Auto zum Stillstand zu bringen. Die Lenkerin stieg aus und beide gerieten sofort in Streit.

Laut Angaben der 60-Jährigen schlug ihr die Autofahrerin ins Gesicht. Danach stieg die Frau wieder in ihr Auto und fuhr davon. Aufgrund des Kennzeichens wurde die 26-Jährige rasch ausgeforscht und zum Vorfall befragt. Sie bestätigte zwar, dass sie von der 60-Jährigen angehalten wurde und es zu einem Streitgespräch gekommen sei, allerdings bestritt sie die Frau geschlagen zu haben.

Die 26-Jährige wird wegen Verdachts der Körperverletzung angezeigt. Die 60-Jährige wird wegen Verdachts der Nötigung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.