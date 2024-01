Um mehrere Tausend Euro betrogen wurde ein Klagenfurter (66) von einem Unbekannten, der sich als Mitarbeiter eines weltweit agierenden Onlineversandhändlers ausgegeben hatte.

Dieser rief den 66-Jährigen am Dienstagvormittag an und teilte ihm mit, dass sein Konto gehackt worden sei. Er müsse ihm seine Zugangsdaten nennen, damit er das Konto wiederherstellen könne. Der 66-Jährige gab die geforderten Daten telefonisch bekannt und bestätigte via Bank-App mehrere Überweisungen.

Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.