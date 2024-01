Erst vor weniger als einer Woche hat der Hermagorer Armin Assinger in der Kleinen Zeitung davor gewarnt, auf dubiose Online-Anzeigen mit seinem Gesicht zu klicken. Für eine 69-jährige Frau aus dem Bezirk Spittal an der Drau ist das leider zu spät gekommen. Zwischen November und Dezember des Vorjahres wurde sie über eine von Betrügern mit Assinger beworbene „Geldanlagemöglichkeit“ aufmerksam. Die unbekannten Täter überredeten sie zu einer Investition und konnten die Frau so um mehrere Tausend Euro erleichtern. Da die Internetseite der Betrüger anschließend nicht mehr aufrufbar war, erstattete sie im Jänner 2024 die Anzeige. „Ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Man bekommt diese Betrüger nicht zu fassen“, ärgert sich Assinger seit Monaten.