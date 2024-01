Ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Villach-Land unternahm am Sonntag gemeinsam mit einem 34-jährigen Villacher eine Skitour im freien Gelände. Von Radenthein aus waren sie in Richtung Millstätter Alpe unterwegs, als sich der 19-Jährige bei der Abfahrt im Bereich des grünen Törls in etwa 2000 Metern Seehöhe aus stürzte und sich dabei verletzte.

Nachdem der Skitourengeher die Talfahrt nicht selbstständig fortsetzen konnte, setzte sein Begleiter die Rettungskette in Gang. Der 19-Jährige wurde vom Rettungshubschrauber Alpin 1 gerettet und mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Krankenhaus Spittal an der Drau geflogen.