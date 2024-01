In der Nacht auf Sonntag verschafften sich bisher unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus in Lieserhofen in der Gemeinde Seeboden am Millstätter See. Zu dieser Zeit waren der 85-jährige Hausbesitzer und sein 39-jähriger Pfleger im Haus anwesend und schliefen.

Am nächsten Morgen bemerkte der Pfleger, dass die Terrassentür in der Küche offenstand und Türen von Wohnzimmermöbeln im Wohnzimmer auf dem Boden lagen. Die unbekannten Täter hatten versucht, einen Tresor in einem Möbelstück zu entwenden. Da dieser jedoch in der Wand verankert war, blieb es beim Versuch. Die Täter entfernten sich ohne Beute.