Seinen Führerschein ist ein 19-jähriger Klagenfurter vorläufig los. Der Probeführerscheinbesitzer sorgte am Donnerstagnachmittag für eine gefährliche Situation in Klagenfurt. Er raste die Völkermarkter Straße fast doppelt so schnell wie erlaubt stadtauswärts. Eine Fahrgeschwindigkeit von 95 km/h wurde mittels Lasergerät von einer Polizeistreife gemessen, erlaubt sind 50 km/h.

Der 19-Jährige konnte angehalten werden. Er wird angezeigt.