Schock für eine 30-jährige Autolenkerin aus dem Bezirk Villach und ihren 27-jährigen Beifahrer. Am Donnerstag gegen 21 Uhr kam die Frau im Gemeindegebiet von Arnoldstein aus noch unbekannter Ursache von einer Gemeindestraße ab. In Folge schlitterte das Auto mehrere Meter in einem Bachbett an der linken Seite der Fahrbahn entlang.

Durch den Unfall wurde die dortige Zaunanlage der Asfinag auf eine Länge von circa 20 Metern stark beschädigt. Die Lenkerin und ihr Beifahrer erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden von der Rettung in das LKH Villach gebracht. Das Fahrzeug wurde von der FF Arnoldstein, die mit 15 Personen im Einsatz war, geborgen.