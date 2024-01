2023 gab es in Kärnten zahlreiche Geschichten, welche die Menschen berührten, belustigten, bewegten oder auf andere Art und Weise in ihren Bann gezogen haben. Wir haben die Online-Artikel mit den meisten Zugriffen zusammengetragen und wollen Sie auf einen Jahresrückblick mitnehmen. Dies ist Teil 2, den ersten Teil finden Sie hier.

Sturmtief „Emir“

Schwere Unwetter suchten Kärnten heuer nicht nur im Sommer heim, Sturmtief „Emir“ sorgte in Kärnten und Osttirol im November für eine angespannte Lage. In nur einer Nacht waren die Kärntner Feuerwehren mehr als 160 Mal im Einsatz, insgesamt gab es 111 „Ereignisse“ für 1000 Feuerwehrkräfte „abzuarbeiten“. Überflutungen von Straßen und Kellern sowie Sturmschäden beschäftigten die Einsatzkräfte vor allem in den Bezirken Spittal, Hermagor, Villach-Stadt und -Land, Klagenfurt-Land und Völkermarkt. Im Oberen Gailtal gab es ein 30-jährliches Hochwasser.

Auch in Lavamünd stieg der Wasserpegel deutlich an © Markus Traussnig

Kleiner Kämpfer

650 Gramm leicht, dunkelblau angelaufen und mit eingefallenen Wangen in einem Rettungswagen verzweifelt nach Luft ringend: Das waren Amirs erste Sekunden auf dieser Welt. Ein halbes Jahr ist das her. Eine 29 Jahre alte Wolfsbergerin rief wegen Bauchschmerzen die Rettung, wenige Minuten später wurde sie Mutter eines Sohnes. Amir kam noch im Rettungswagen zur Welt und kämpfte sich mit aller Kraft ins Leben. Dass sie schwanger war, wusste sie nicht. Der kleine Kämpfer entwickelte sich aber und nahm rasch an Gewicht zu.

Im Oktober war Amir 3260 Gramm schwer © Weichselbraun Helmuth

Seltener Wanderer

Tierische Neuigkeiten gab es im November. Erstmals hat ein mit einem Sender versehener Goldschakal die Grenze zu Österreich – und zwar nach Kärnten – überschritten. Aus Slowenien kommend, ist noch ungewiss, wie weit das reiselustige Raubtier nach Norden wandern wird. Bisher hat „Maj“, so der Name des Schakals, fast 1000 Kilometer zurückgelegt und auf dem Weg durch die Alpen mehrere Berge überwunden. Nachdem er Villach passiert hatte, stand er kurz vor der Grenze zu Salzburg. Signale aus fast 2000 Metern Höhe zeigen, dass Berge kaum ein Hindernis darzustellen scheinen.

„Maj“ heißt der Goldschakal, der die Grenze zu Österreich überschritten hatte © APA / Hubert Potocnik

„Mc Karli Burger“

Im September reagierte ein Kärntner Gastronom auf die Brandrede von Karl Nehammer vor ÖVP-Funktionären. „Welche Eltern können ihren Kindern kein McDonald’s-Essen um 3,50 Euro kaufen?“, fragte der Kanzler. Den ganzen Tag über hatte Abdullah Baran, Geschäftsführer der „Burger Boutique“, in seinen Filialen in Kärnten, der Steiermark und Wien – sieben an der Zahl – einen „Mc Karli Burger“ neu auf der Speisekarte. „Ich will auch zeigen, dass gutes Essen leistbar ist“, sagt der Gastronom. Um 1,40 Euro gab’s daher einen Tag lang die warme Mahlzeit. In einer Filiale in Wien sei der Bundeskanzler zum Anbeißen bereits binnen weniger Stunden ausverkauft gewesen

„Vermisste“ meldete sich nach sieben Jahren

Es ist ein mysteriöser Fall und daran wird sich auch nach seiner „Lösung“ nichts ändern. Am 8. Mai 2016 ist eine Frau aus ihrem Heimatort in Oberkärnten verschwunden. Ohne Aufsehen, ohne viele Worte und kurz nach ihrem 50. Geburtstag war sie einfach weg. Bis zum 21. März 2023: Da veröffentlichte die Polizei Kärnten eine öffentliche Fahndung nach der Frau, auf Wunsch eines Rechtsvertreters der Familie. Mit Erfolg, wie die Landespolizeidirektion (LPD) jetzt auf Anfrage bestätigt. Die Frau habe sich bei einer Polizeiinspektion gemeldet, gesagt, dass sie wohlauf sei und in Ruhe gelassen werden wolle, heißt es von der LPD.

Mafia-Ermittlungen

Im Oktober hatte Kärntens Landespolizeidirektion Michaela Kohlweiß Ärger, und dies, obwohl sie nichts dafür konnte. Grünes Licht für eine Hausdurchsuchung bei ihr sowie für sechs weitere Hausdurchsuchungen haben die Staatsanwaltschaft Graz und die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegeben. Ausschlaggebend dafür war eine europäische Ermittlungsanordnung der italienischen Behörden. Man vermutete Kontakte zur Mafia. Doch Kohlweiß war Opfer einer Verwechslung.

Landespolizeidirektorin Michaela Kohlweiß © Markus Traussnig

Videobotschaft an die Fans

Der Schock war groß: Mitte Juni mussten die Nockis alle Konzerte absagen. Grund war eine nicht näher genannte „plötzliche Erkrankung“ von Sänger Friedl Würcher (64). Im Juli meldete sich die legendäre Kärntner Schlagerband, die heuer ihr 40-jähriges Bestehen feierte, zurück. Würcher war wieder fit, wie er in einem Video auf Facebook und Instagram zeigte. Seine Fans freuten sich offensichtlich ebenfalls, denn der Artikel zählt zu den meistgeklickten in diesem Jahr.

Fitnessmodel spricht über die Vergangenheit

Noch ein weiteres bekanntes Gesicht lacht aus unserem Jahresrückblick: Stephanie Davis, die erfolgreiche Kärntner Influencerin. Sie hat 1,5 Millionen Follower auf Instagram und 3,2 Millionen Follower auf Facebook – damit zählt sie zu den erfolgreichsten Influencern im deutschsprachigen Raum. Im März zeigte die Klagenfurterin auf Fotos, dass sie nicht immer ein Sixpack hatte. Im Oktober sprach das Fitnessmodel im Interview über Reisen mit Privatjets, Stalker und ihren Traummann.

Stephanie Davis © Weichselbraun Helmuth

Die beste Geschichtes des Jahres

Warum genau manche Artikel besser oder schlechter von den Userinnen und Usern angeklickt werden, können auch wir uns nicht immer erklären. In diesem Fall freut es uns aber, denn auf den ersten Platz der beliebtesten Artikel hat es ein „Weihnachtswunder“ geschafft. Eine 19-jährige Autolenkerin ist in Wolfsberg zwei Tage vor dem Heiligen Abend von einer Gemeindestraße abgekommen. Ihr Fahrzeug prallte gegen eine Leitschiene, überschlug sich und kam im Bachbett auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Frau konnte noch selbst einen Notruf absetzen, ehe sie das Bewusstsein verlor.